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Rize'de fırtına nedeniyle çatı hasarları için 10 milyon lira ödenek aktarıldı - Son Dakika
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Rize'de fırtına nedeniyle çatı hasarları için 10 milyon lira ödenek aktarıldı

Rize'de yaşanan fırtına sonucunda meydana gelen çatı hasarlarının giderilmesi için 10 milyon liraya yakın ödenek aktarıldığı bildirildi. Vali İhsan Selim Baydaş, yapılan çalışmalarda 298 konutta çatı hasarı tespit edildiğini ve gerekli yardım ve hasar ödeneklerinin dağıtımının başladığını açıkladı. Ayrıca, şiddetli rüzgar nedeniyle hasar gören okulların da 6,5 milyon lira ödenek tahsis edildiği ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Rize\'de fırtına nedeniyle çatı hasarları için 10 milyon lira ödenek aktarıldı
13.12.2023 - 15:39,  Güncelleme: 15:41
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Rize'de, 26 Kasım'da yaşanan fırtına nedeniyle oluşan çatı hasarlarının giderilmesi için 10 milyon liraya yakın ödenek aktarıldığı bildirildi.

Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, fırtınadan sonra yapılan çalışmalarda, 298 konutta çeşitli düzeylerde çatı hasarı tespit edildiğini söyledi.

Hasar tespitinin ardından gerekli çalışmaların başlatıldığını belirten Baydaş, "Yapılarla ilgili 3 milyon 466 bin lira acil yardım ve hasar ödeneği geldi. Bunların dağıtımına başladık, 530 bin liralık kısmını dağıttık. Kalanını da bir hafta içerisinde dağıtıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

Baydaş, şiddetli rüzgar nedeniyle bazı okullarda da hasarlar meydana geldiğini kaydederek, "Onların tespiti de yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı okullarımızda meydana gelen hasarlarla ilgili 6,5 milyon lira ödenek tahsisinde bulundu. Onların da hasarlarının giderilmesi için çalışmalar başlamıştı. En kısa sürede bunları da tamamlamış olacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rize'de fırtına nedeniyle çatı hasarları için 10 milyon lira ödenek aktarıldı - Son Dakika
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