Rize\'de Genç Yazarlar ve Şairler Kulübü projesi tanıtıldı

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Rize'de Milli Eğitim Müdürlüğünce "Genç Yazarlar ve Şairler Kulübü" projesi kapsamında öğrencilerin yazdığı 14 kitabın tanıtımı gerçekleştirildi.

Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene, Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi, burada gazetecilere, tüm ortaokul ve liselerde Genç Yazarlar ve Şairler Kulübünü kurdurduklarını söyledi.

Öğrencilerin sadece test çözerek ve akademik başarıya kilitlenerek hayata hazır olacaklarını düşünmediklerini belirten Tüfekçi, "Çocuklarımıza biraz daha yazarlık eğitimi verme yolunda çalışmalar yaptık. Yaklaşık on ay içerisinde bugün tanıtımını yaptığımız 14 kitabımız ortaya çıktı. Bu çocuklarımız Rize'mizin, ülkemizin, dünyanın geleceğine imza atacak. Bugün bu eserlere imza atan çocukların ülkemizin geleceğine imza atan çocuklar olacağına şahit olacağız." diye konuştu.

Öğrencilerden İclal Efran Katmer ise projenin birçok öğrencinin hayatına dokunduğuna inandığını dile getirerek, "Hayali olan insanlar için çok güzel bir proje. Bana çok güzel duygular kattı. Gurur vericiydi ve hayatta bir şeyleri başarabileceğime inandırdı. Çok güzel ve büyük adımlar attık. Etkinlik çok güzel ve talep çok büyüktü. Bu kadar yoğun ilgiyi biz de beklemiyorduk. Hedefim büyük yazarlar arasında yer almak." dedi.

Engelli öğrenci Miray Özcan da "Herkesin özel bir durumu var. Bence herkes kendini sevmeli. Bu hayattaki asıl amacımız kendimizi sevmektir. Ben de kendimi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.