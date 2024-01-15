 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti

Rize'de meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç çay tarlasına yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü Mehmet Kaşlıoğlu hayatını kaybetti. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaşlıoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rize\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti
15.01.2024 - 19:36,  Güncelleme: 19:39
Abone Ol

RİZE'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaşlıoğlu (85) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Beştepe köyünde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Mehmet Kaşlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araç içeresindeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşlıoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla yola çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Adli Tıp Kurumu, Jandarma, AFAD, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


19:23
Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58
Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39
Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37
İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10
Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:46
Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu

Son Dakika
19:23 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:58 Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
18:39 Ali Koç gemileri yaktı! Milli futbolcu Fenerbahçe yolunda
18:37 İBB Başkan adayı Murat Kurum, TOKİ mağduru vatandaşlarla sohbet etti
18:10 Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:46 Genç kızı öldürmeden önce halay çekmiş! Düğün salonundaki cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç öncesi yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 20:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement