Rize\'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü hayatını kaybetti

RİZE'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaşlıoğlu (85) hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 12.30 sıralarında Beştepe köyünde meydana geldi. Kent merkezine seyir halinde olan Mehmet Kaşlıoğlu yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yol kenarındaki çay tarlasına yuvarlandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, araç içeresindeki sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kaşlıoğlu'nun cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası halatlarla yola çıkarılarak, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.