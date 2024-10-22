Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprağa Gömüldü - Son Dakika
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Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprağa Gömüldü

Rize\'de Heyelan: 2 Ev Toprağa Gömüldü

Rize'de sağanak sonrası heyelanlar meydana geldi, temizlik ve hasar tespit çalışmaları başladı.

22.10.2024 16:35
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RİZE'de sağanak sonrası kentte birçok noktada yaşanan heyelanlara ilişkin hasar tespit çalışması başlatıldı. Çayeli ilçesinde 2 evin toprak altına kalıp, dere yatağında gölleşmenin oluştuğu Derecik köyünde ekipler temizlik çalışması yapıyor.

İlçede önceki gece boyu süren sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Derecik köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağını kapatan toprak nedeniyle gölleşme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

AFET BÖLGESİNDEKİ EVDEN SON ANDA ÇIKMIŞ

Derecik köyündeki heyelanda toprak altına kalan boş 2 evin, ilçede 15 Temmuz 2021'de meydana gelen heyelan sonrası afet bölgesi kapsamına alınıp, tahliye edildiği ortaya çıktı. Sabah erken saatlerde yaşanan heyelan sonucu bölgede riskli 3 ev tahliye edilirken, toprak altında kalan evlerden Mustafa Ofluoğlu'na ait 2 katlı evde bir kişinin bulunduğu, sağanağın şiddetini arttırması sonrası heyelandan bir süre önce çıktığı öğrenildi.

40 KİLOGRAMI AŞKIN YAĞIŞ DÜŞMÜŞ

Rize'nin Çayeli ilçesinde etkili sağanak sonrası yamaç arazide 2 evin toprak altında kaldığı Büyükköy beldesine bağlı Dereiçi köyünde son 24 saatte metrekareye 40 kilogramı aşkın yağış düştüğü belirlendi. Yağışların sürdüğü kent geneli, metrekareye ortalama 80 kilogram yağış alırken, Çayeli'nde heyelan sonucu toprağa gömülen 2 evin, afet öncesi son haline ilişkin fotoğrafı da ortaya çıktı.

12 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Bölgede aralıklarla şiddetini arttıran yağmur, ekiplerin çalışmalarını etkiledi. Meydana gelen heyelanlar sonrası bölgede 12 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Sağanağın sabah saatlerinde etkisini kaybettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Heyelan sonrası ulaşıma kapanan Derecik köyüne alternatif yollarla ulaşım sağlanırken, toprak kütlesi nedeniyle gölleşme oluşan derede ekipler tahliye ve temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmalarını yanı sıra heyelan meydana gelen yamaçta köylüler, risk oluşturan ağaçları kendi imkanları ile kesiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprağa Gömüldü - Son Dakika

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