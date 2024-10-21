Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında - Son Dakika
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Rize'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında

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Çayeli'nde etkili sağanak sonrası heyelan meydana geldi, boş iki ev toprak altına girdi.

21.10.2024 08:59
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RİZE'nin Çayeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda boş 2 ev toprak altına kaldı. AFAD ekipleri, güvenlik önlemi alınan bölgede inceleme başlattı.

İlçede dün gece boyu süren sağanak sabah saatlerinde etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle ilçeye bağlı Büyükköy beldesi Dereiçi köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda boş 2 katlı 2 ev, dik yamaçtan kayan toprağın altında kaldı. Dere yatağına akan toprak nedeniyle göllenme oluştu. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD görevlileri, alanda güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Heyelan nedeniyle yolu kapanan köye farklı güzergahlardan ulaşım sağlanıyor.

Rize\'de Heyelan: 2 Ev Toprak Altında
Kaynak: DHA

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