Rize'de Heyelan: Dev Kaya Dereye Düştü

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde heyelan sonucu yamaçtan kopan dev kaya parçası, dere yatağına yuvarlandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yavuz ve Seslikaya köyleri sınırında, dün öğle saatlerinde etkili sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçası, dere yatağına yuvarlandı. Dev kayanın düştüğü güzergahta yürütülen yol çalışmalarına ara verildi. Diğer yandan kayanın yamaçtan yuvarlandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

HABER: Adem AKATİN - KAMERA: ARDEŞEN (Rize),