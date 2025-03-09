Rize'de Heyelan: Evsiz Kalanlar ve Zararlar

Ardeşen'deki heyelanlı bölge böyle görüntülendi

Havadan alınan görüntüler heyelanın boyutunu ortaya çıkardı

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak Köyü'nde meydana gelen heyelanın başlangıç noktası havadan görüntülendi.

Heyelan geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak Köyü'nde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak tepeden koparak heyelan olarak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köyde 4 ev Ardeşen Kaymakamlığı tarafından tedbir amaçlı taliye edilirken 6 ev heyelandan zarar gördü. Heyelanın başladığı noktada bulunan bir evin ise 2 yanından da balçık aktı. Evin arka kısmında bulunan çay bahçesinin zeminin sağlam olması balçığın akarını 2'ye bölerek yönünü değiştirdi. Bu sayede evin büyük bir kısmı balçık nedeniyle hasardan korunurken bir kısmında hasar oluştu. Öte yandan evin çevresi ve çevresindeki tarım arazileri heyelan nedeniyle ciddi anlamda zarar gördü. Drone ile havadan görüntülenen bölge ise felaketin boyutunu ortaya serdi.

Evinin iki yanından da balçık akarak ikametinin girişi kapanan Osman Bayrak, geçtiğimiz yılda aynı problemi yaşadığını ancak hiçbir önlem alınmadığını iddia ederek "Geçtiğimiz gece geç saatlerde yaşanan heyelan sonucunda evimizin sağı solu kapanmış bulunmakta. Arazilerimiz ciddi anlamda zarar görmüş ve evime giremedim. Geçen sene de aynı şey başımıza gelmişti. Yetkililere, AFAD, Özel İdare, muhtarı da dilekçemiz olmasına rağmen bir işlem yapılmadı. Herhangi bir şekilde maddi veya manevi zararımız karşılanmadı. Bu yıl onun 10 katı büyüklüğünde bir zarara uğradık. Halen köyün diğer kısmında ufak tefek yaşanan zararlar göz önünde bulunduruluyor ama asıl olayın başlangıç olan, yukarıdan kopan toprağı hiç kimse dile getirmiyor. Muhtemelen yine oldu bittiye gelecek. Gelecek bir kepçe evin sağını solunu açacak temizlik yapacak ama kenar köşede kalan arazimde, çay bahçelerinin kapandığını kimse göz önünde bulundurmayacak" dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rize İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgede hasar tespit çalışması yaptığına ve kendisine mağduriyetinin giderileceğine dair telkinde bulunduğuna dikkat çeken Bayrak "AFAD bu kez bir önceki dilekçeyi de dikkate alacağını söyledi. Biz aslında geçen yıl dikkate alınmasını istemiştik. Ben 2 yıl önce 4 milyon masraf etmiştim. Burası ticari amaçlı değil. Kalacağım diye yaptım. Bu yıl yapmak istesem 6-7 milyona yapamam. Yetkililerden zararımın karşılanmasını istiyorum. Yaşanan olayın ne derece büyük olduğunun görülmesini istiyorum" şeklinde konuştu.