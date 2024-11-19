Rize'de Heyelan Felaketi: 35 Yaşındaki Yakup Ali Bayraktar Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rize'de Heyelan Felaketi: 35 Yaşındaki Yakup Ali Bayraktar Hayatını Kaybetti

Rize\'de Heyelan Felaketi: 35 Yaşındaki Yakup Ali Bayraktar Hayatını Kaybetti

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda 35 yaşındaki Yakup Ali Bayraktar'ın cansız bedeni bulundu. Bayraktar, heyelana uyku sırasında yakalandı. Bölgede güvenlik önlemleri alınmaya devam ediliyor.

19.11.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak kütlelerinin dolduğu apartmanda hayatını kaybeden kişinin Yakup Ali Bayraktar (35) olduğu ortaya çıktı. Cansız bedeni toprak altından çıkarılan Bayraktar'ın heyelana yatak odasında uyurken yakalandığı öğrenildi.

Tahliye edilen riskli binaların çevresinde güvenlik önlemi alınırken, ekipler, bölgede tıkanan mazgalları açmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

'YOLLARIN KAPALI OLDUĞU İHBARLARI GELİYOR'

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, gerekli önlemlerin alındığını fakat yağmurun devam ettiği sürece riskin de süreceğini belirterek, "Bölgede AFAD çalışıyor. Bir hemşehrimiz rahmetli oldu. Kurtarma araçları ile tehlike olabilecek katlardaki vatandaşlar tahliye edildi. Yamaç alanda toprağın yeniden kayabilme riski taşıyor. Yağmurun dinmesini arzu ediyoruz. 10 gün önce de yağmurlar vardı. Geçtiğimiz günlerde bir deprem de meydana gelmişti. Bizlere de yolların kapalı olduğu ihbarları geliyor. O sorunları da çözmeye çalışıyoruz. Tıkanan menfezler var onlar için de çalışmalarımız devam ediyor. AFAD ile birlikte sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de Heyelan Felaketi: 35 Yaşındaki Yakup Ali Bayraktar Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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