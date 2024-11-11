Rize'de İnşaatta Düşen Genç, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Rize'de İnşaatta Düşen Genç, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize\'de İnşaatta Düşen Genç, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Rize'de atık su arıtma tesisi inşaatında çalışan 23 yaşındaki Ahmet M., 10 metre yükseklikten düştü ve mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 30 dakikalık bir çalışmanın ardından vinç ile kurtarılan Ahmet M., hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

11.11.2024 13:23
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RİZE'de yapımı devam eden atık su arıtma tesisi inşaatının şantiyesinde 10 metre yüksekten düştüğü alanda yaralanıp, mahsur kalan Ahmet M. (23), AFAD ekipleri tarafından vinçle kurtarıldı. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

Olay, sabah saatlerinde, İslampaşa Mahallesi sahilinde yapımı devam eden Rize Atık Su Arıtma Tesisi şantiyesinde meydana geldi. Şantiyede çalışan Ahmet M. dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştüğü boşlukta mahsur kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiyeye sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı, AFAD ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucunda bulunduğu yerden sedyeye konulup, vinçle, havadan güvenli alana taşındı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Ahmet M., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Recep Tayyip Erdoğan (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

HABER- KAMERA Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rize'de İnşaatta Düşen Genç, AFAD Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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