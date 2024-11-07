Rize\'de Kamyon Derenin İçine Düştü

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RİZE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan mıcır yüklü kamyon park halindeki otomobili sürükleyip, dereye düştü. Otomobilin hasar gördüğü kazada yaralanan olmadı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Cihan A. yönetimindeki 53 K 1516 mıcır yüklü kamyon, Fakülte Caddesinde, çamurlu yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu geri kayarak, yol kenarında park halinde bulunan Murat Ö.'ye ait 06 CAV 521 plakalı otomobile çapıp, dereye yatağına düştü. Kamyon askıda kalırken, dorsenin altında kalan otomobil ise hasar gördü. İhbarla bölgeye AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, kamyon ve otomobil ise çekici ile dere yatağından çıkarıldı. Yaralananın olmadığı kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.