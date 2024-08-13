Rize'de karton yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın hasara yol açtı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda Artvin yönüne giden Giorgi Kedelidze idaresindeki Gürcistan plakalı karton yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün yol kenarına park ettiği aracın dorsesindeki yangının büyümesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye sevk edilen Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Bir süre trafiğe kapatılan yolda ulaşım, tırın kaldırılmasıyla normale döndü.
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