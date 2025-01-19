Rize\'de Kış Yüzme Şenliği Coşkusu

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Buz gibi suda 'Yüzme Şenliği'

RİZE - Rize'de bu yıl 9. Düzenlenen 'Kış Yüzme Şenliği' renkli görüntülere sahne olurken katılımcılar buz gibi suda yüzdüler.

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Deremezra köyü Neknari mevkiinde bu yıl 9. kez düzenlenen Kış Yüzme Şenliği, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 40 sporcu, buz gibi sularda yüzerek dayanıklılıklarını sergiledi. Şenliğe, ABD'den özel olarak gelen ve Wim Hof metodu sertifikalı kontrollü soğuk su terapisi ve nefes egzersizi eğitmeni İzzet Murat da katıldı. Etkinliğin koordinatörü ve doğa tutkunu Hasan Önder, her yıl geleneksel hale gelen bu etkinliğe uzaktan ve yakından katılan tüm sporculara brifing verdi. Sporculara, soğuk suya girerken uyulması gereken kurallar, suda kalma süresi ve vücudun verebileceği tepkiler hakkında bilgi verildi. Hazırlıkların ardından katılımcılar buz gibi suya girerek, dayanıklılıklarını sergiledi. Buz gibi sularda en uzun süre kalmak için kıyasıya bir mücadele verdiği bu etkinlikte rekabet de ön plana çıktı.