Rize'de Klordan Etkilenen Çocuklar Taburcu Edildi - Son Dakika
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Rize'de Klordan Etkilenen Çocuklar Taburcu Edildi

Rize'deki yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun tedavilerinin tamamlandığı ve taburcu edildiği bildirildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ve havuzun aksaklığının giderilerek hizmete yeniden açıldığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve önlemlerin alındığı ifade edildi.

10.07.2024 13:39
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Rize'de yüzme havuzunda klordan etkilenen 3 çocuğun, tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 3 Temmuz Çarşamba günü, olimpik yüzme havuzunda teknik bir sorun yaşandığı ve durumdan etkilenen 3 çocuğun hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı anımsatıldı.

Çocukların tedavi sürecinin sona erdiği belirtilen açıklamada, "3 çocuğumuzun da sağlık durumu gayet iyi ve hastaneden taburcu edilmişlerdir. Çocuklarımızın sağlık durumlarının iyi olması yüreğimize bir nebze olsun su serpmiştir. Havuz ise, aksaklık hızlı şekilde giderilerek o gün itibarıyla yeniden hizmete sokulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sporcu ve velilerin yüreklerini ferah tutması istenerek, şunlar kaydedildi:

"Bu tip üzücü hadiselerin yeniden yaşanmaması için gerekli bütün önlemler alınarak, söz konusu aksaklık ve konuyla ilgili müdürlüğümüz tarafından geniş çapta çalışma başlatılmıştır. Ayrıca yine söz konusu olayla ilgili Rize Valiliği ve müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Profesyonel eğitimcilerimiz nezdinde tesislerimizde şehrimize yakışır hizmet vermeye devam etmekteyiz."

Yenişehir Spor Salonu Yüzme Havuzu Kompleksi'nde, 3 Temmuz'da havuz bakım personeli, cankurtaran ile 3 çocuk bulantı ve baygınlık şikayetiyle Rize'deki hastanelere kaldırılmıştı. Havuz personeli ve cankurtaran tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Rize Valiliği ile Gençlik ve Spor Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: AA

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