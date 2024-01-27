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Rize'de kuzenler arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de kuzenler arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Rize'nin Pazar ilçesinde yaşanan olayda, Şeref Kördal isimli kişi kuzeni O.S. tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., otomobildeki Şeref Kördal'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Rize\'de kuzenler arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti
27.01.2024 - 20:16,
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RİZE'nin Pazar ilçesinde Şeref Kördal'ı (41) otomobil içerisinde tartıştığı kuzeni O. S. (38) tarafından tabanca ile vurularak hayatını kaybetti.

Olay dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Yeşilköy mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre O.S., park halindeki otomobilde teyzesinin oğlu Şeref Kördal ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine O.S., belinden çıkardığı tabanca ile Şeref Kördal'a ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kördal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şeref Kördal'ın cansız bedeni savcılık incelemesi sonrası otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgi soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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Olaylar, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de kuzenler arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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