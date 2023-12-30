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Rize'de Nakliye Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Rize'de Nakliye Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı

Rize'de faaliyet gösteren bir gıda şirketi, şehir dışından satın aldıkları 3 bin koli gıda malzemesinin teslim edilmediğini iddia ederek polise başvurdu. Yapılan soruşturma sonucunda Ankara, İstanbul ve Denizli'de gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı ve 994 koli gıda malzemesi ele geçirildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen gıda kolileri ise şirket yetkililerine teslim edildi.

Rize\'de Nakliye Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Şüpheliden 3\'ü Tutuklandı
30.12.2023 - 12:57,
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Rize'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kentte faaliyet gösteren bir gıda şirketinin yetkilileri, şehir dışından satın aldıkları 3 bin koli gıda malzemesinin teslim edilmediğini ileri sürerek İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Ankara, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheyi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin ev, iş yeri ve depolarında ise 994 koli gıda malzemesi ele geçirdi.

Rize'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.G, F.T. ve E.E.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan ele geçirilen 994 gıda kolisinin şirket yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Rize'de Nakliye Dolandırıcılığı İddiasıyla Gözaltına Alınan 8 Şüpheliden 3'ü Tutuklandı - Son Dakika


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