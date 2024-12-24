Rize'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı

Rize'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi Bozkale mevkisinde M.G. idaresindeki 53 DY 794 plakalı otomobil ile M.Y'nin kullandığı 53 ADG 368 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kavşakta yaşanan kazada, sürücüler ile otomobildeki S.G. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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