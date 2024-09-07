Rize\'de Park Halindeki Araç Yandı

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Rize'de park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mermerdelen Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede otomobili saran alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.