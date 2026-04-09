Rize'de Polis Haftası'nda şehitler anıldı

Rize'de, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında şehitler için anma programı düzenlendi.

Valilik himayesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliğinde İslampaşa Mahallesindeki şehitlikte organize edilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

İl Müftüsü Naci Çakmakçı'nın şehitler için dua ettiği programa, Kahramanmaraş merkezli depremlerde gönüllü olarak gittiği Hatay'da yaya devriye görevi yaptığı parkta, üstüne ağaç ve duvar devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Muhammet Tarakçı'nın ailesi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ve polisler katıldı.