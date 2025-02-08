Rize\'de Ruhsatsız Yapılara Yıkım Başladı

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RİZE Valisi İhsan Selim Baydaş, " Fırtına Vadisi'nde 174 yapıyı tespit ettik. Hem yol hem de dere hattına denk gelen bu yapılara tebligatta bulunduk. Vatandaşlarımızın bir kısmı yapıları kendileri yıkmayı tercih etti, bir kısmını ise biz yıkıyoruz ve yıkmaya da devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kendisine kaydı olmayan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan ancak turizm faaliyeti yürüten tesisleri bize bildirdi. Kayıtsız, Turizm İşletme Belgesi olmayan ve ruhsatsız yapıları sistemden çıkarmamız lazım" dedi.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde; dere yatağı ve yol hattında yer alan ruhsatsız ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan yapıları kaldırmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında 174 yapının mühürleme ve yıkım işlemlerine başlandı. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Ruhsatsız, Turizm İşletme Belgesi olmayan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı bulunmayan ve bulunduğu yerde de ruhsatı olmayan yapılarla ilgili geçtiğimiz yazdan beri bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışmayı, bu sene yaz sezonu öncesi tamamlayacağımızı ifade etmiştik ve bu durum onun adımlarıdır. Fırtına Vadisi'nde 174 yapıyı tespit ettik. Hem yol hem de dere hattına denk gelen bu yapılara tebligatta bulunduk. Vatandaşlarımızın bir kısmı yapıları kendileri yıkmayı tercih etti, bir kısmını ise biz yıkıyoruz ve yıkmaya da devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, kendisine kaydı olmayan ve Turizm İşletme Belgesi bulunmayan ancak turizm faaliyeti yürüten tesisleri bize bildirdi. Bu tesisleri mühürledik. Bu konuda taviz göstermeyeceğimizi ve geri adım atmayacağımızı bir konu olarak vurgulamak isterim" diye konuştu.

'BU İŞİ YASAL ZEMİNDE YAPAN İŞLETMELERİ KORUMALIYIZ'

Turizm işletmecilerini korumak adına ruhsatsız yapıların sistemden çıkarılması gerektiğini dile getiren Vali Baydaş, "Vergilendirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı, bu işi yasal zeminde yapan işletmeleri korumalıyız. Bunun için kayıtsız, Turizm İşletme Belgesi olmayan ve ruhsatsız yapıları sistemden çıkarmamız lazım" dedi.

'BUNGALOVLARA KARŞIYIM DEMEDİM'

Bungalov tipi konaklama tesislerine karşı olmadıklarını ifade eden Vali Baydaş, "Bungalovlara karşıyım demedim. Bizim alternatif konaklama mekanlarına ihtiyacımız var. Ama bu yapılar yasal zeminde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almış, vergilendirilen ve çevreye zarar vermeyen tesislere ihtiyacımız var. Bu, sağlıklı ve sürdürülebilir turizm faaliyeti açısından olmazsa olmaz, yapmamız gereken işlerden bir tanesidir" diye konuştu.