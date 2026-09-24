Rize'de sağanak hasarı 1 milyar 42 milyon lirayı buldu, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de sağanak hasarı 1 milyar 42 milyon lirayı buldu, can kaybı yaşanmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize\'de sağanak hasarı 1 milyar 42 milyon lirayı buldu, can kaybı yaşanmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de 19 Eylül'de etkili olan sağanağın yol açtığı hasarın şu ana kadar tespit edilen bölümü yaklaşık 1 milyar 42 milyon lirayı buldu. Vali İhsan Selim Baydaş, hasarın özellikle İyidere ve Pazar ilçelerinde oluştuğunu, can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 19 Eylül'deki sağanağın ardından şu ana kadar tespit edilen araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarlarının toplamının yaklaşık 1 milyar 42 milyon lira olduğunu bildirdi.

Vali Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, kent genelinde etkili olan şiddetli yağışın özellikle sahil hattındaki İyidere ve Pazar ilçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi veren Baydaş, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Karayolları, Devlet Su İşleri, Defterdarlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ekiplerinin saha tespit ve değerlendirmelerinin ilk etabını tamamladığını belirtti.

Baydaş, çalışmaların süreceğini, yağış günü açılamadığı için hasar tespiti yapılamayan iş yerlerinin de değerlendirmeye alınacağını, gerçekleştirilmesi gereken çalışmalara ilişkin nihai bir icmal oluşturulacağını ifade etti.

İlçe merkezlerindeki hasarların giderilmesi için çalışmaların hızlı şekilde sürdürüldüğünü anlatan Baydaş, duvar, menfez ve yollardaki tahribatın yanı sıra evlerde oluşan zararların giderilmesi için çalışma yapılacağını ve bu kapsamda ödenek talebinde bulunacaklarını kaydetti.

"Afetin büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybının olmayışı sevindirici"

Baydaş, afette can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, "Yer yer metrekareye 200 kilograma yakın yağış düştüğü bir afetten bahsediyoruz. Afetin büyüklüğüne rağmen herhangi bir can kaybının olmayışı bizim açımızdan sevindirici. Hasarlı yerlerin onarımına afetin yaşandığı gün başladık. Tespitler gerçekleştikçe çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Ekiplerin yaklaşık 200 noktada çalışma yaptığını bildiren Baydaş, "Şu ana kadar tespit edilenler arasında araç, iş yeri ve evlerdeki maddi zararlar ile duvar ve ev hasarları var. Bunların toplamına ilişkin şu ana kadar yaklaşık 1 milyar 42 milyon liralık bir rakam var. Şu an çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız cumaya kadar tespitlerini sürdürecek." dedi.

Baydaş, yağışların görülebildiği bir geçiş döneminde olduklarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarını yakından takip ettiklerini belirtti.

Önceki yağış öncesinde yapılan uyarılar doğrultusunda bazı iş yerleri ve evlerin gece saatlerinde tahliye edildiğini dile getiren Baydaş, yeni uyarılar doğrultusunda da gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

Baydaş, heyelan riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlarda bulunmamaları gerektiğini vurguladı.

"Uyarılar yalnızca söz konusu bölgelerle sınırlı değil"

Yaklaşık 30 hanenin olduğu ve alt kesiminde heyelan meydana gelen bölgeye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Baydaş, bilim insanları ile jeoloji ve inşaat mühendislerinden oluşan ekip tarafından teknik rapor hazırlanıncaya kadar özellikle yağış öncesinde tedbir alınmasını istedi.

Baydaş, uyarıların yalnızca söz konusu bölgeyle sınırlı olmadığına dikkati çekerek, yağışın etkili olacağı diğer bölgelerde yaşayan vatandaşların da uyarıları dikkate alması gerektiğini söyledi.

Tarımsal alanlardaki zararların da kayıt altına alındığını bildiren Baydaş, çaylık alanlardaki tespit çalışmalarının İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce sürdürüldüğünü belirtti.

Baydaş, kullanıma uygun olmayan araziler ile ürünlerde oluşan zararların ayrı ayrı değerlendirildiğini, zarar gören arı kovanları ve telef olan hayvanlara ilişkin tespitlerin de yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
Yerel HaberlerDoğal AfetlerİyidereGüncelÇevreSelimEylülRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı Okulun yanında panik anları Fen laboratuvarının kimyasalları çöpte patladı! Okulun yanında panik anları
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Karadeniz’de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira Karadeniz'de av bereketi tezgaha yansıdı: Palamudun tanesi 50 lira
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı “Tasfiye yıllarca sürebilir“ Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! "Tasfiye yıllarca sürebilir"
’Siyasi parti broşürü’ cinayetinde karar 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza 'Siyasi parti broşürü' cinayetinde karar! 21 yaşındaki genci öldüren sanığa indirimli ceza
Avukatın boğazına bıçak dayadı 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı Avukatın boğazına bıçak dayadı! 7 yıl 1 ay hapisle serbest bırakıldı
12:02
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
11:47
Deprem nedeniyle Şanlıurfa’da eğitime 1 gün ara verildi
Deprem nedeniyle Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi
11:42
Amedspor’a milli arada müjdeli haber Kasaya çuval çuval para girecek
Amedspor'a milli arada müjdeli haber! Kasaya çuval çuval para girecek
11:09
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
Şanlıurfa Valisi: Can kaybı yok, yıkım ihbarı da alınmadı
11:04
Trump’tan Şi’ye savaş uçaklı karşılama Yüzündeki ifade dikkat çekti
Trump'tan Şi'ye savaş uçaklı karşılama! Yüzündeki ifade dikkat çekti
10:46
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa’daki saldırı bir okul saldırısı değil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 12:25:21. #.0.3#
SON DAKİKA: Rize'de sağanak hasarı 1 milyar 42 milyon lirayı buldu, can kaybı yaşanmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei