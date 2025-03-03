Rize'de Taş Duvar Çizmelerle Renklendi

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Taş duvarı saksı olarak kullandığı çizmelerle renklendirdi

RİZE - Rize'de evinin karşısındaki taş duvarı çizmelerin içerisine diktiği bitkilerle renklendiren Ali İhsan Solak, bitkilerin zarar görmemesi için de güvenlik kamerası sistemi kurdu.

Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Ali İhsan Solak, evinin önündeki taş duvarları çizmeler ve çizmelerin içerisine diktiği çiçek ve sebzelerle renklendirdi. Görenleri hayran bırakan duvar Selamet Mahallesi'nde ikamet eden Solak için evini tarif etmek içinde bir yöntem oldu. Evini tarif ederken herkese "Duvardaki denkli çizmeleri görünce dur" diyerek yol gösteren Solak, çiçeklerini kıranlar için de farklı bir yöntemle önlem aldı. Duvara üzerinde "Kırma, alma, koparma, çalma" yazılı uyarıların yer aldığı bir tabela da asan Solak aynı zamanda kurduğu güvenlik kamerası sistemi ile de duvarı 24 saat izliyor.

Duvarlar için renkli boyalarla boyayıp içerisine bitki ektiği çizmeleri yaparak bir hobi kazandığını dile getiren Solak "Benim için güzel bir hobi oldu. Boş durmayı sevmiyorum. Eskiden biz burayı tarif ederken 'Güneysu'da kavşaktan gir ilk kavşaktan, rehabilitasyonu geç, taş duvar takip et, bizi bulursun' derdik. Şimdi de 'Güneysu'dan gir, rehabilitasyonu geç, taş duvar takip et, çizmeleri gördüğün yerde dur' diyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milli yiyeceğimiz lahana da diktim"

Çizmelerin içerisine ilk etapta çiçek, sonrasında çiçeklerin çok verimli olmadığını görünce lahana da diktiğini kaydeden Solak "Bunları ben internette gördüm, heves ettim, boş kaldıkça uğraştım. Çizmeleri şantiyeden arkadaşlarımızdan, komşularımızdan temin ediyorum. Hatta komşularımdan 'Sana hurda parasına çizme vereyim' diyen bile oldu. Çizmelerin bazılarına çiçek diktim, komşulardan aldığım çiçekleri diktim. Baktım çiçekler pek verimli olmuyor, bu sefer milli yiyeceğimiz lahana da diktim" diye konuştu.

"Çiçeklerime zarar geldi mi üzülüyorum"

Çizmelerin içerisindeki bitkilere zarar vermemeleri için uyarı tabelası astığına vurgu yapan Solak "Çizme harici araba lastiği bulursam onların içine çilek, çiçek dikip onları da boyalı bir şekilde yapmak işitiyorum. 2 seneyi geçti. 2 seneden bu yana yapıyorum. Bu işi seviyorum. Tabela astım. Çiçeklerimi gelip habersiz koparıyorlar, kırıyorlar. İsteseler zaten vereceğim. Çiçeklerimi canımdan çok seviyorum. Çiçeklerime zarar geldi mi üzülüyorum. Görenler durup burada fotoğraf çektirenler oluyor. Çiçeklerle selfie yapanlar oluyor. Yani güzel bir görüntü hem de hoşuma gidiyor. Tabii vatandaş için bir şeyler yapmışsam, komşularımız için yapmışsam ne mutlu bana" şeklinde konuştu.