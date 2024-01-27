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Rize'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti - Son Dakika
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Rize'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

Rize\'de Tıp Fakültesi Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Yönelik Saldırılarını Protesto Etti
27.01.2024 - 14:58,
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Rize'de tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sessiz yürüyüşle protesto etti.

Türk ve Filistin bayrakları ile "Beyaz önlüklerimiz kana bulanmasın", "Hastaneye saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde bir araya geldi.

Grup, Cumhuriyet Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar "Hekimlerden Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

Öğrencilerden Yusuf Güzel, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik zulüm ve işgalin devam ettiğini söyledi.

Okul ve hastanelerin bombalandığını, Gazze halkının abluka altında açlığa mahkum edildiğini vurgulayan Güzel, "Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve kente gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilenler yetersiz beslenmenin, susuzluğun ve salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor." dedi.

Kaynak: AA
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Filistin, İsrail, Rize, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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