Rize'nin Ardeşen ilçesinde üç otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Ardeşen- Çamlıhemşin kara yolunun 3. kilometresinde Kenan Yeniçırak'ın kullandığı 55 H 2300 plakalı otomobil ile sürücüleri belirlenemeyen 53 AAR 471 ve 53 AAE 971 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Kenan Yeniçırak ve Turan Kuyumcu olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 8 kişi ise kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Rize'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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