Rize'de Trafik Kazası: 8 Yaralı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ardeşen ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda seyreden A.G'nin (28) kullandığı 08 HB 205 plakalı otomobil ile M.H'nin (39) kullandığı 08 ABP 263 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü A.G. ile diğer sürücü M.H. ve araçta bulunan Ç.Y. (13), B.H. (13), H.H. (38), A.H. (60), N.Y. (37) ve H.Y. (3) yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.