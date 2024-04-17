Rize'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı - Son Dakika
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Rize'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Rize\'de Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı

Rize'de, "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

17.04.2024 15:22
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Rize'de, "Turizm Haftası" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, diğer davetliler ve öğrenciler, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Katılımcıların burada bir süre horon oynamasının ardından tulum eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi.

Vali Baydaş, gazetecilere, kentte çeşitli etkinliklerle Turizm Haftası'nı kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin turizm gelirleri anlamında hedef koyduğunu belirten Baydaş, "Hedeflerin üzerine çıkmayı temenni ediyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Metin ise turizmi 12 aya yaymaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunu turizm şehri anlayışı ile algılamamız lazım. Rize'nin gezilebilecek, kaliteli turizm anlayışını benimsemesi için bu farkındalıklara devam edilecek." diye konuştu.

Yürüyüşe, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı da katıldı.

Kaynak: AA

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