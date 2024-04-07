Rize'deki Tarihi Tulun Camisi Restore Edilerek Açıldı - Son Dakika
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Rize'deki Tarihi Tulun Camisi Restore Edilerek Açıldı

Rize\'deki Tarihi Tulun Camisi Restore Edilerek Açıldı

Rize'nin Kalkandere ilçesine bağlı Taşçılar Mahallesi'nde bulunan tarihi Tulun Camisi, İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Kaymakam Ahmet Açıkgöz, caminin tarihi ve kültürel değerine vurgu yaparak, restorasyonun caminin ömrünü uzattığını ve inanç turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

07.04.2024 13:09
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Rize'nin Kalkandere ilçesinde restore edilen tarihi Tulun Camisi ibadete açıldı.

Kalkandere Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Taşçılar Mahallesi'nde, moloz taş kullanılarak inşa edilen tek katlı tarihi cami, İl Özel İdaresince restore edildi.

Yaklaşık 8 ay süren restorasyonun ardından caminin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen programa, Kalkandere Kaymakamı Ahmet Açıkgöz, İlçe Müftüsü Mehmet Emin Albayrak ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Açıkgöz, tarihi Tulun Camisi'nin ilçenin en eski yapılarından biri olduğunu belirterek, "Restorasyon çalışmalarıyla ömrü uzatıldı ve gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Caminin ibadet işlevinin yanı sıra inanç turizmine de katkı sağlayacağı düşünülmektedir." dedi.

Kaynak: AA

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