Rize'nin Hemşin ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Hemşin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Akyamaç köyü civarındaki ormanlık alanda çıkan yangına 11 arazöz, 4 ilk müdahale aracı ve 24 personelle müdahale edildiği bildirildi.
Yangının yerleşim yerlerinden uzakta olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yangının etrafı güvenli hatla çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Yangın alanına ulaşımın olmaması, arazinin çok eğimli olması ve örtü yoğunluğunun fazla olması nedeniyle içeride kalan örtü tabakası, kısmen duman ve havanın kararmış olmasıyla alev görüntüsü oluşturmaktadır. Ekipler, gece boyunca müdahale ve takibe devam etmektedir.
Hemşehrilerimizin endişelenmesine gerek yoktur, durum kontrol altındadır."
Son Dakika › Güncel › Rize Hemşin'de Ormanlık Alanda Yangın Çıktı - Son Dakika
Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Edilli köyü su deposu mevkisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangında, yaklaşık 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Yangına Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve özel idare ekipleri müdahale etti ve yangın köylülerin de yardımıyla yaklaşık 6 saatte söndürüldü.
Rize'nin Hemşin ilçesinde çıkan anız yangını, 24 personel ile müdahale edilerek kontrol altına alındı. Yangının etrafı güvenli hat ile çevrelenmiş olup tehlike arz etmemektedir. Hemşin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların endişelenmemesi gerektiği belirtildi.
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