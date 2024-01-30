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Rize İkizdere'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Rize İkizdere'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde meydana gelen kazada, hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Güneyce köyü Hurmalık tünellerinde meydana gelen kazada, hafriyat yüklü kamyonun tünelin içine dökülmesi sonucu başka bir kamyon da kaya parçalarına çarparak hasar aldı. Sürücü hafif yaralanırken, tünelin tek şeridi ulaşıma kapatıldı. Sağlık ekipleri olay yerine gelerek sürücüye müdahale etti ve jandarma personeli güvenlik önlemi aldı. Kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiği iddia edildi.

Rize İkizdere\'de Hafriyat Kamyonu Devrildi, Sürücü Yaralandı
30.01.2024 - 15:17,
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Rize'nin İkizdere ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Güneyce köyü Hurmalık tünellerinde S.Ç'nin kullandığı 06 DZC 037 plakalı hafriyat yüklü kamyon devrildi.

Kamyonetteki hafriyatın tünelin içine dökülmesi üzerine seyir halindeki başka bir kamyon kaya parçalarına çarparak hasar aldı.

Sürücünün hafif yaralandığı kaza nedeniyle tünelin tek şeridi ulaşıma kapandı.

Olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, sürücü S.Ç'yi ayakta tedavi etti.

Jandarma personelinin güvenlik önlemi aldığı tünel içinde temizlik çalışması başlatıldı.

Bu arada, kazanın, buzlanma nedeniyle yaşandığı öne sürüldü.

Kaynak: AA
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