Rize İkizdere'de Kamyonetlerin Çarpışması Sonucu 4 Kişi Yaralandı

Rize'nin İkizdere ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Çağdaş Tavukçu idaresindeki 53 DL 705 plakalı kamyonet, İyidere İkizdere Yolu 1. kilometresinde karşı yönden gelen Mehmet Ali İspir yönetimindeki 61 HE 565 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Servis ekipleri ile İkizdere Arama Kurtarma ekibi (İDAK) sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 2 kişi Rize'deki hastanelere sevk edildi.
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