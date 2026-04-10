Rize'de Meslek Liseleri Güncelleniyor: Eğitim-İstihdam Bağı Güçlendirilecek

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, göreve geldiği ilk günden bu yana geçen bir yılı değerlendirmek üzere Rize Öğretmen Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rize'nin 58 bin 937 öğrenci, 5 bin 106 öğretmen ve 336 eğitim kurumuyla güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Akmeşe, ilin bilim, sanat ve sporda Türkiye'yi temsil edebilecek gençler yetiştirdiğini belirtti. Özellikle Tevfik İleri Meslek Lisesi'nin MEB Robot yarışmasında Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekti.

Akmeşe, meslek liselerinin güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, ildeki 26 meslek lisesinden bazılarının çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veremediğini söyledi. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu çalışma, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçecek olup, sektör ihtiyaçları, işveren beklentileri, Türkiye'nin kalkınma planları ve istihdam raporları dikkate alınarak hazırlanıyor. Akmeşe, insan kaynağının israf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, lise çağındaki öğrencilerin zamanlarının boşa harcanmaması için bu güncellemenin önemli olduğunu belirtti.