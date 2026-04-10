Rize'de Meslek Liseleri Güncelleniyor: Eğitim-İstihdam Bağı Güçlendirilecek

10.04.2026 21:41
Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, eğitimde güçlendirilmesi gereken alanları ve meslek liselerinin güncellenme ihtiyacını vurguladı. 2026-2027 eğitim yılı hedefleriyle eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirecek stratejiler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Rize İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, göreve geldiği ilk günden bu yana geçen bir yılı değerlendirmek üzere Rize Öğretmen Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Rize'nin 58 bin 937 öğrenci, 5 bin 106 öğretmen ve 336 eğitim kurumuyla güçlü bir altyapıya sahip olduğunu vurgulayan Akmeşe, ilin bilim, sanat ve sporda Türkiye'yi temsil edebilecek gençler yetiştirdiğini belirtti. Özellikle Tevfik İleri Meslek Lisesi'nin MEB Robot yarışmasında Türkiye birincisi olduğuna dikkat çekti.

Akmeşe, meslek liselerinin güncellenmesi gerektiğini ifade ederek, ildeki 26 meslek lisesinden bazılarının çağın gerektirdiği ihtiyaçlara cevap veremediğini söyledi. Eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen stratejik bir çalışma yürüttüklerini açıkladı. Bu çalışma, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçecek olup, sektör ihtiyaçları, işveren beklentileri, Türkiye'nin kalkınma planları ve istihdam raporları dikkate alınarak hazırlanıyor. Akmeşe, insan kaynağının israf edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, lise çağındaki öğrencilerin zamanlarının boşa harcanmaması için bu güncellemenin önemli olduğunu belirtti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı... Ve Hasan Şaş Icardi bombasını patlattı: 2 gol atsaydı...
Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi Bu görüntüler sonrası okullar tatil edildi
Gana’da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti Gana'da tekne faciası: 9 kişi hayatını kaybetti
Şehirde bayram havası var Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor Şehirde bayram havası var! Erzurumspor FK şampiyonluğa koşuyor
Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu’da yola çıkan mahsur kaldı Nisan ayında kar bastırdı, Kastamonu'da yola çıkan mahsur kaldı
Manisa’da don nöbeti Manisa'da don nöbeti

22:25
Beşiktaş’a kötü haber Gelecek maçta oynayamayacak
Beşiktaş'a kötü haber! Gelecek maçta oynayamayacak
21:54
Dolmabahçe’deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş’ın
Dolmabahçe'deki gol düellosunda 3 puan Beşiktaş'ın
21:33
İspanya’dan Netanyahu’nun tehditlerine sert yanıt
İspanya'dan Netanyahu'nun tehditlerine sert yanıt
21:27
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
Maaşına kızdı, dev depoyu yaktı: O anları sosyal medyada paylaştı
20:45
CHP’den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
CHP'den ihraç edilen Hasbi Dede partisinden istifa etti
19:12
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız
