Rize\'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106\'ncı yıl dönümü törenle kutlandı

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Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Vali İhsan Selim Baydaş ve Belediye Başkanı Rahmi Metin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize'nin kurtuluş gününün milletin bağımsızlık mücadelesinin simgesi, onurlu direnişinin zaferi ve vatan sevgisinin bir ifadesi olduğunu söyledi.

Rize'nin kurtuluşunun, geçmişin öğretileriyle donanmış geleceğe daha güçlü adımlarla ilerleyen bir şehir olma kararlılığının bir yansıması olduğunu belirten Metin, "Rizeliler sadece Rize ve çevresinin savunulmasıyla yetinmemiş, diğer bölgelerde de vatan savunmasına gönüllü katılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı ve kongreler döneminde Rize'miz hep önemli rol oynamıştır. 106 yıl önce Rize'mizin düşman işgalinden kurtuluşu milletimizin birlik ve beraberlik içinde gösterdiği kahramanlıkla mümkün olmuştur. Bu zafer, geçmişin çilesini, zahmetini ve fedakarlıklarını içinde barındıran bir kazanımdır." dedi.

Siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı tören, resim ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.