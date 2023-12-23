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Rize Valisi: 2023'teki afetlerde 1 milyar liralık hasar oldu - Son Dakika
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Rize Valisi: 2023'teki afetlerde 1 milyar liralık hasar oldu

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kentte 2023 yılında meydana gelen doğal afetlerde yaklaşık 1 milyar liralık maddi hasar olduğunu açıkladı. Vali Baydaş ayrıca, güvenlik operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi ve kaçak durumda olan 178 kişinin yakalandığını belirtti.

Rize Valisi: 2023\'teki afetlerde 1 milyar liralık hasar oldu
23.12.2023 - 11:53,
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Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, 4 ayda kentte 401 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Baydaş, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirdiği basın toplantısında, göreve geldiği 4 aylık süre zarfında narkotik suçlarla ilgili bir ivme yakaladıklarını belirtti.

Hem emniyet hem de jandarma ekiplerince 401 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Baydaş, "365 şahısla ilgili şüpheli olarak işlem yapıldı. Bu işlemlerden 32 şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda 444 kök Hint keneviri, 2 kilo 113 gram kenevir tohumu, 27 kilo 513 gram esrar, 2 kilo 477 gram skunk ve bitkisi, 1 kilo 966 gram metamfetamin, 5 kilo 866 gram bonzai ve çeşitli miktarlarda, çeşitli vasıflarda sentetik ecza ele geçirildi. 32 kişi sadece bu suçlardan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi." dedi.

Baydaş, 542 şok uygulamasında tespit edilen 26 aranan şahısın adli makamlara sevk edildiğini, çeşitli suçlarla hüküm giymiş ve kaçak durumda olan kişilere yönelik operasyonlarda ise 178 kişinin yakalandığını aktardı.

Uyuşturucunun kökünü kurutana kadar operasyonların devam edeceğini vurgulayan Baydaş, "Şehrimizin huzurunu bozacak hiç kimseye fırsat vermeyeceğiz. Uyuşturucunun kaynağını kurutmaya ve engellemeye yönelik faaliyetlerimizden bir adım geri atmayacağız. Bu yönüyle her türlü bilgiyi, duyumu, elimize gelen veriyi dikkatle, titizlikle değerlendiriyoruz ve değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu konuyu şehrimizin gündeminden çıkarmak için elimizden ne geliyorsa ardımıza bırakmayacağız." diye konuştu.

Baydaş, bu yıl kentte meydana gelen afetlerin maddi bilançosunun yaklaşık 1 milyar lira civarında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimden itibaren yaşadığımız afetler de var. Söylediğim rakamlar yapısal, altyapı ve konut hasarlarıdır. Bir kısmını giderdik. Geçtiğimiz birkaç hafta önce bir fırtına yaşadık. Fırtınada çatılarla ilgili zararlar meydana geldi. Bunlarla ilgili tadilatlar için ödenek geldi. Birçok yerde duvarlar ve yollarla ilgili sıkıntılar yaşandı. Gidermeye çalışıyoruz."

Baydaş, Ardeşen ilçesinde deniz kenarına gittikten sonra kendisinden haber alınamayan vatandaşı arama çalışmalarının da belli periyotlarla devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA
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