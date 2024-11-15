Rize Valisi: Olumsuzluk Yok

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Rize Valisi Baydaş: "Herhangi bir olumsuzluk yok"

RİZE - Rize'de meydana gelen depremin ardından konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "Şu an itibariyle bize yansıyan herhangi bir ihbar herhangi bir olumsuzluk yok" dedi.

Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalardan bulunan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, depremden kaynaklı olarak herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını kaydetti. Baydaş "Bugün AFAD başkanlığımızın bize bildirdiği veri ile 4.7 şiddetinde Hemşin merkezli bir deprem yaşadık. Şu an itibariyle bize yansıyan herhangi bir ihbar herhangi bir olumsuzluk yok. Bütün ekiplerimiz saha taramalarına devam ediyorlar. Hem AFAD il müdürümüzden hem de kaymakamımızın aldığım bilgiye göre herhangi bir hayat etkileyici bir sıkıntımız yok, herhangi bir bize yansıyan bir olumsuzluk yok" dedi.

Yapılacak konutların depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerektiğini bir kez daha gördüklerini ifade eden Baydaş "Ülkemiz deprem bölgesidir. Depreme hazırlıklı olmamız lazım. Ön hazırlığımızı yapmamız lazım. Konuklarımızın depreme uygun hale gelmesi lazım. Bu yaşadığımız depremde bize bunu tekrar hatırlatmaya vesile oldu. Ben bütün hemşerilerimize geçmiş olsun diyorum. Saha aramızda yaşadığımız herhangi bir olumsuzluğun olmadığını hamd ederek görmüş oluyoruz" şeklinde konuştu.