Rize ve Jingdezhen Kültürel Dostluğu Kutladı

RİZE, 31 Mayıs (Xinhua) -- Rize ile Çin'in ünlü "porselen merkezi" Jingdezhen, Dostluk Günü'nde ortak kültürel mirası asırlık çay gelenekleriyle kutladı.

Cuma günü düzenlenen etkinliğe iki ülkenin turizm, sanat ve kültür sektörlerinden hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri katıldı.

Rize'nin tarihi çay pazarında düzenlenen etkinlik kapsamında geleneksel Çin müziği, Rize halk dansları ve Çin porseleni boyama gösterileri gibi çok sayıda kültürel performans yer aldı. Etkinlik, her iki ülkenin kültürlerinde yer alan çayın önemine dikkat çekme, kültürler arası turizmi teşvik etme ve ikili işbirliğini güçlendirme amacıyla düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Çin'in Türkiye Büyükelçisi Jiang Xuebin, çay ve porselenin, Çin ile Türkiye'yi birleştiren en samimi ve en güçlü kültürel semboller arasında yer aldığını belirtti. Jiang, "Bugün Rize'de bu iki sembol yeniden bir araya geldi. Bu, Çin ile Türkiye arasındaki kültürel iletişimin önemli bir sonucu" dedi.

Büyükelçi, "Çay ve porselen aracılığıyla kurulan dostluğumuzu daha da derinleştirip devam ettirmeyi umuyoruz. Çin ve Türkiye arasındaki bağı güçlendirerek iki ülkenin halkına daha fazla fayda sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş da, "Çay sadece bir içecek değil, bir dostluk dilidir. Bu etkinlikle birlikte Rize ile Jingdezhen arasında kültürel bir köprü inşa ediyoruz" dedi.

Baydaş, "Çin'de çayla porseleni birbirinden ayırmak nasıl mümkün değilse Türkiye'de de çayla çay bardağı aynı şekilde birbirinden ayrılamaz. Bu ortak değerlerle kültürel ve turizme dayalı bir köprü kurmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ise iki şehir arasındaki ilişkinin gelecekte turizm ve ekonomiye fayda sağlayacağını ifade etti.

Metin, "Bu etkinlik, antik İpek Yolu'nun modern bir biçimle yeniden ruh bulması anlamına geliyor. Nasıl Çin'de porselen ve çay elden ele dolaşmışsa bizim kültürümüzde de çayla çay bardağı iç içe geçmiştir" ifadelerini kullandı.

Metin, "Kültürel birlikte yeni dönem adına Rize çayını porselenle sunacağız. Bunun Çin gelenekleriyle bir araya getirilmesi, daha fazla çeşitliliğe sahip ve anlamlı işbirliklerine kapı açacaktır" diye ekledi.