Rizespor-Trabzonspor maçında 24 kişiye işlem yapıldı, 15 taraftar tribüne alınmadı - Son Dakika
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Rizespor-Trabzonspor maçında 24 kişiye işlem yapıldı, 15 taraftar tribüne alınmadı

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Rize Emniyet Müdürlüğü, Rizespor-Trabzonspor maçında yaşanan olaylarda hakkında işlem başlatılan kişi sayısının 24'e yükseldiğini duyurdu. Stadyum girişinde men kararı bulunan 15 taraftarın misafir takım tribününe girişi engellendi.

Çaykur Rize spor ile Trabzonspor arasında Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan karşılaşmadaki olaylara ilişkin hakkında işlem başlatılan kişi sayısı 24'e yükseldi.

Rize Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, müsabakanın huzur ve güven ortamında tamamlanması amacıyla karşılaşma öncesinde, sırasında ve sonrasında toplamda 1329 personelle gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, karşılaşma kapsamında yapılan kontrollerde stadyuma giriş aşamasında üst araması yapılarak seyircilerin içeri alındığı, bu esnada men kararı olan 15 taraftarın da misafir takım tribününe girişinin engellendiği belirtildi.

Maçın başlamasıyla maç öncesi ve sonrası kaydedilen kamera görüntülerinin çözümlenmesi kapsamında ilk etapta 3 kişiye işlem başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, daha sonra 21 taraftar hakkında da 6222 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu süreçle ilgili öncelikle maytap atmak suretiyle 1 personelin ve 5 yaşındaki çocuğun yaralanmasına sebep olan şüphelinin belirlenmesine yönelik kimlik tespit çalışmalarına öncelik verildiği belirtilen açıklamada, ilgili şahsın tespit edilerek Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli işlemlerin başlatıldığı aktarıldı.

Müsabaka sonrası misafir takım kafilesinin kentten ayrılışında kullandığı piroteknik patlayıcı maddelerle ilgili 1'i hususi, 1'i taraftar minibüsü olmak üzere 2 araca trafik yönünden cezai işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, konu ile ilgili genel güvenliği tehlikeye sokmaktan ilgili hususi araca, 6222 sayılı Kanun'a muhalefetten, ilgili taraftar minibüsüne ise adli işlem başlatılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu anlatıldı.

Açıklamada, ayrıca karşılaşmanın ardından sosyal medya paylaşımlarında tespit edilen, taraftarlar arasında husumet ve gerginliği arttırabilecek, kamu düzenini olumsuz etkileyebilecek paylaşımlara yönelik sanal devriye faaliyetlerinin yürütüldüğü aktarıldı.

Suç teşkil ettiği değerlendirilen içeriklere ilişkin gerekli incelemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, ilgili URL adresleri hakkında gerekli adli işlemlerin başlatılması ve erişim engeli alınması yönünde çalışmaların kararlılıkla ve çok yönlü olarak sürdürüldüğü belirtilerek, spor müsabakalarının güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi, kamu düzeninin korunması ve şiddet olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
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