Rızvanoğlu\'ndan, tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş’a ve komedyen Deniz Göktaş’a ziyaret

(ANKARA) - YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Tekirdağ Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ı ve komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret etti.

YENİ Parti İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Tekirdağ Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'ı ve genç komedyen kardeşimiz Deniz Göktaş'ı ziyaret ettim. Sinem Başkanımız genç, dinamik ve başarılı bir Belediye Başkanı. Üsküdarlıların iradesiyle seçildi, Üsküdar için yapacak daha çok işi varken bugün cezaevinde. Üsküdar'ın iradesi dört duvar arasına sığmaz. Sinem Başkanımızın yeri cezaevi değil, Üsküdar'dır; görevinin başıdır.

Deniz'e hepimizin merak ettiği gibi 'Moby Dick'i okudun mu?' diye sordum. Evet kitabın cezaevince incelemesi tamamlanmış ve gelmiş. Sinem Başkanımıza ve sevgili Deniz'e dayanışmamızı ilettim. Moralleri yüksek, selamları var. Her ikisinin de en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmalarını diliyorum."