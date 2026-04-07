RMK Marine, Ditaş Denizcilik için T. Florya Kimyasal Tankerini Denize İndirdi

Türkiye'nin lider tersanelerinden RMK Marine, Ditaş Denizcilik için inşa ettiği yeni nesil 12.000 DWT eş kimyasal tanker projelerinin ilki olan T. Florya'yı başarıyla denize indirdi. RMK Marine'in Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Essam Alammari, Koç Holding, Tüpraş ve Ditaş Denizcilik'ten üst düzey yetkililer katıldı.

RMK Marine Genel Müdürü Dr. Utku Alanç, törende iki köklü Türk denizcilik şirketi arasındaki güçlü iş birliğini ve yerli mühendisliğin ulaştığı yüksek seviyeyi vurguladı. 125 metre boyundaki T. Florya Kimyasal Tankeri, yüksek operasyonel verimlilik hedefiyle Delta Marine tarafından tasarlandı ve uluslararası standartlara uygun donanımıyla küresel kimyasal taşımacılıkta etkin rol üstlenecek.

Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Çağatay Ölken, T. Florya'nın operasyonel mükemmeliyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağının somut yansıması olduğunu belirtti. Metanol yakıt sistemine hazır altyapısı sayesinde düşük karbonlu deniz taşımacılığı vizyonuyla uyumlu olan gemi, yerli mühendislik ve iş birlikleriyle Türk denizcilik sektörünün küresel konumunu destekliyor.

Deneme seyrinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanan T. Florya, Ditaş Denizcilik'in filo yapılanmasında önemli bir kilometre taşı olacak. Proje, Türk denizcilik sektöründe mühendislik, kalite ve güvenlik standartlarının ileri taşınmasına yönelik güçlü bir adımı temsil ediyor. Metanol kullanabilme özelliğiyle optimize edilmiş tasarımı, RMK Marine ve Ditaş Denizcilik'in sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonunu ortaya koyuyor.