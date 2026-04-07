RMK Marine, Ditaş Denizcilik için T. Florya Kimyasal Tankerini Denize İndirdi

07.04.2026 11:50
RMK Marine tarafından Ditaş Denizcilik için inşa edilen 12.000 DWT kapasiteli yeni nesil kimyasal tanker T. Florya, Tuzla'daki törenle denize indirildi. Proje, Türk denizcilik sektöründe yerli mühendisliğin ve sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin lider tersanelerinden RMK Marine, Ditaş Denizcilik için inşa ettiği yeni nesil 12.000 DWT eş kimyasal tanker projelerinin ilki olan T. Florya'yı başarıyla denize indirdi. RMK Marine'in Tuzla'daki tersanesinde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürü Ünal Baylan, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Essam Alammari, Koç Holding, Tüpraş ve Ditaş Denizcilik'ten üst düzey yetkililer katıldı.

RMK Marine Genel Müdürü Dr. Utku Alanç, törende iki köklü Türk denizcilik şirketi arasındaki güçlü iş birliğini ve yerli mühendisliğin ulaştığı yüksek seviyeyi vurguladı. 125 metre boyundaki T. Florya Kimyasal Tankeri, yüksek operasyonel verimlilik hedefiyle Delta Marine tarafından tasarlandı ve uluslararası standartlara uygun donanımıyla küresel kimyasal taşımacılıkta etkin rol üstlenecek.

Ditaş Denizcilik Genel Müdürü Çağatay Ölken, T. Florya'nın operasyonel mükemmeliyet, verimlilik ve sürdürülebilirlik odağının somut yansıması olduğunu belirtti. Metanol yakıt sistemine hazır altyapısı sayesinde düşük karbonlu deniz taşımacılığı vizyonuyla uyumlu olan gemi, yerli mühendislik ve iş birlikleriyle Türk denizcilik sektörünün küresel konumunu destekliyor.

Deneme seyrinin tamamlanmasının ardından 2026 yılının üçüncü çeyreğinde teslim edilmesi planlanan T. Florya, Ditaş Denizcilik'in filo yapılanmasında önemli bir kilometre taşı olacak. Proje, Türk denizcilik sektöründe mühendislik, kalite ve güvenlik standartlarının ileri taşınmasına yönelik güçlü bir adımı temsil ediyor. Metanol kullanabilme özelliğiyle optimize edilmiş tasarımı, RMK Marine ve Ditaş Denizcilik'in sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm vizyonunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet istemi
Son dakika golüyle çıldırdılar Son dakika golüyle çıldırdılar
Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti Yılmaz Özdil, Sözcü TV’den istifa etti
Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu Mesut Özil ve Amine Özil üçüncü kez anne baba oldu
Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler Maça böyle geldiler, bedelini ağır ödediler
Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi Uğur Aslan ve Sema Ergenekon depremzedelerin borçlarını ödedi

12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri Çok sayıda ekip sevk edildi
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde silah sesleri! Çok sayıda ekip sevk edildi
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
11:30
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
Bahçeli: Trump ve Netanyahu ibretlik bir hata yaptı
11:21
Kararları çok konuşuldu İşte Yasin Kol’un derbi notu
Kararları çok konuşuldu! İşte Yasin Kol'un derbi notu
11:16
Trump “Bir gecede yok ederiz“ dedi, İran hemen harekete geçti
Trump "Bir gecede yok ederiz" dedi, İran hemen harekete geçti
11:08
Tarih belli, İstanbul’a kış geliyor Balkanlardan giriş yaptı
Tarih belli, İstanbul'a kış geliyor! Balkanlardan giriş yaptı
