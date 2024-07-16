Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi. Metsola, 10'uncu yasama döneminde 5 yıl boyunca görev yapacak. Malta doğumlu olan Metsola, daha önce AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştı. AP Başkanlığına seçilmesi, küçük ülkelerin artan etkisinin bir temsili olarak görüldü.

16.07.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Roberta Metsola, bir dönem daha görev yapmak üzere Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı seçildi.

6-9 Haziran'da Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yapılan seçimlerin ardından AP Genel Kurulu Strazburg'da toplandı.

10'uncu yasama döneminde 5 yıl boyunca görev yapacak 720 milletvekili, ilk oturumda AP Başkanı'nı seçti.

Avrupa Halk Partisi (EPP) adayı mevcut Başkan Roberta Metsola ve Sol Grup'tan İspanyol milletvekili Irene Montero arasında yapılan oylama sonucunda Metsola, mutlak çoğunluğu elde ederek bir kez daha AP Başkanlığına seçildi.

Kapalı zarfla yapılan oylamada Metsola 562, Montero ise 61 oy aldı.

Roberta Metsola kimdir?

AP Başkanlığını 2,5 yıl daha yürütecek olan Metsola, 1979'da Malta'da doğdu.

Metsola, Malta Üniversitesi'nde hukuk eğitimi alırken siyasetle ilgilenmeye ve gençlik hareketlerinde yer almaya başladı.

AP'deki ilk rolü 2013 seçimlerinde milletvekili seçilerek ülkesini Brüksel'de temsil etmek oldu. Metsola, 2020-2022 yıllarında AP'nin Birinci Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Metsola, Ocak 2022'de, aniden vefat eden David Sassoli'nin yerine AP Başkanı olarak seçilerek bu görevi üstlenen en genç isim oldu.

Von der Leyen ile aynı siyasi gruba mensup Hıristiyan demokrat siyasetçinin AP Başkanı seçilmesi, Birliğin yönetiminde nispeten küçük ülkelerin artan etkisinin bir temsili sayılarak dönüm noktası olarak görüldü.

Metsola'nın kariyerindeki en büyük krizlerden biri ise, 2022'nin sonunda patlak veren AP bağlantılı yolsuzluk skandalı oldu.

Metsola, yardımcılarından Eva Kaili'nin adının karıştığı skandalı doğru yönetememekle, yolsuzluğa karşı aldığı önlemlerin yetersiz kalmasıyla eleştirildi.

Maltalı siyasetçi, AB Konseyi ile yasama yetkisini paylaşan AP'nin gündemdeki konuların tartışılacağı, Komisyon'un yasa tekliflerinin, tavsiye niteliğindeki kararların oylanacağı Genel Kurul oturumlarına başkanlık edecek.

Kaynak: AA

Malta, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:35 İsrail’den Han Yunus’a hava saldırısı Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail'den Han Yunus'a hava saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
14:02 Özel’den Bahçeli’nin elini öpen Özel Harekat Başkanı’na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın Özel'den Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Başkanı'na tepki: Sen, devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın
13:40 Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler’e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu Zamlı maaşları açıklayan AK Partili Güler'e muhabirden zor soru: Adaletsizlik yok mu?
13:24 Görüntüler Çeşme’deki yangından Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış Görüntüler Çeşme'deki yangından! Ölmeden önce çektiği son videoda kaçmaya çalıştıklarını anlatmış
12:11 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye yükseltildi 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltildi
13:58 Popüler ’Strictly Come Dancing’ yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü BBC sessiz kaldı Popüler 'Strictly Come Dancing' yarışmacısı Zara McDermott, partneri tarafından bayılana kadar dövüldü; BBC sessiz kaldı!
13:28 Oyuncu Ümit Erdim’in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım Oyuncu Ümit Erdim'in eski eşi Seda Çınar, tacizcisine öfke kustu: Seni ayaklarıma kapatıp yalvartacağım
13:14 AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğim AK Partili Tuğrul Türkeş: Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret edeceğim
12:46 Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutla sona ulaştı
12:20 Yurt dışı çıkış harcına büyük zam 150 liradan 500 liraya çıkartıldı Yurt dışı çıkış harcına büyük zam! 150 liradan 500 liraya çıkartıldı
12:05 Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar Çocukların kimde kalacağı belli oldu Icardi-Wanda ayrılığında sürpriz karar! Çocukların kimde kalacağı belli oldu
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 14:50:11. #1.11#
SON DAKİKA: Roberta Metsola, Avrupa Parlamentosu Başkanı olarak seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement