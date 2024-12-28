Roboski Katliamı'nın 13. Yılı

Güncel

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şırnak Uludere Roboski'de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Roboski Katliamı'nın 13. yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Şırnak Uludere Roboski'de 13 yıl önce bombalanarak katledilen 34 sivil yurttaşımızı rahmetle anıyorum. Etkili soruşturma yapılmadığı gibi sorumlular hala korunuyor. Bu katliamı tüm sorumlular yargılanana ve gerçekler açığa çıkana kadar unutturmayacağız."