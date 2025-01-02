Rojin Kabaiş'in Ölümü İçin Adalet Çığlığı

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Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle birlikte yaptığı açıklamada, kızının ölüm nedeninin araştırılması için çağrıda bulundu. Açıklama sırasında bazı öğrenciler, gözyaşlarına hakim olmadı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Diyarbakırlı Rojin Kabaiş, kaldığı yurttan 27 Eylül akşam saatlerinde dışarı çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülen arama çalışmalarında Rojin'in cansız bedeni, 15 Ekim günü Van Gölü Molla Kasım köyü sahilinde bulunmuştu.

Rojin'in ölümüyle ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlan raporda ölüm nedeni "suda boğulma" olarak belirtilirken; kızının intihar etmediğini belirten baba Nizamettin Kabaiş, aylardır adalet arayışını sürdürüyor.

'Rojin, hayatını ve okulunu seven biriydi'

Baba Nizamettin Kabaiş, Dicle Üniversitesi öğrencileriyle üniversite kampüsünde yaptığı açıklamada, kızı Rojin'in ölümüyle ilgili gerçeğin ortaya çıkarılması için çağrıda bulundu. Kızının intihar etmediğini belirten baba Kabaiş, "Rojin, hayatını ve okulunu seven biriydi. Hayalleri vardı. Öğretmen olacaktı. Ama ne yazık ki, hayalleri yarıda kaldı. Benim için çok büyük bir acıdır. Rojin intihar etmedi. Rojin'in intihar ettiğini söylemesinler. O yaşamayı seviyordu. Rojin'i katlettiler. 18 gün boyunca sağ bulunacağını umut ettik. Ama ne yazık ki, intihar süsü verdiler. Üniversiteye 24 kilometre uzaklığa götürüp, göl kenarına bıraktılar. Boğazım düğümleniyor, konuşamıyorum. Söylenecek çok söz vardır. Kızımın intihar ettiğine dair hiçbir delil ortada yoktur. Dosyayı erken kapatmak için intihar olduğunu söylüyorlar. Üniversite ve yurt kızıma sahip çıkmadı. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Rojin de hakkını helal etmeyecek. Rojin intihar edecek biri değildi" diye konuştu.

Açıklaması sırasında öğrencilerin gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.