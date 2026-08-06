ROKETSAN'dan Mezunlara İstihdam Fırsatı - Son Dakika
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ROKETSAN'dan Mezunlara İstihdam Fırsatı

ROKETSAN\'dan Mezunlara İstihdam Fırsatı
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ROKETSAN, dereceyle mezun olan BAİBÜ öğrencilerine iş imkanı sunacak ve işe alım süreçlerine katacak.

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve İzzet Baysal Vakfı Ödül Törenine video konferans ile katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, üniversiteden dereceyle mezun olan öğrencilerin ROKETSAN'ın işe alım süreçlerine doğrudan dahil edileceğini açıkladı. İkinci, "Onları bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda insan kaynaklarımız üzerinden kendileriyle temasa geçip inşallah işe alma sürecine dahil edeceğiz" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet ve İzzet Baysal Vakfı Ödül Töreni, Gölköy Yerleşkesi'ndeki Mavi Salon'da gerçekleştirildi. Törene Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit, İzzet Baysal Vakfı Başkan Vekili Fatih Yamaner, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

'DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE MÜLAKAT FIRSATI SUNACAĞIZ'

Törene video konferans ile katılan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, üniversiteden dereceyle mezun olan öğrenciler için önemli bir istihdam fırsatı hazırladıklarını açıklayarak, "Bizler ROKETSAN'da aslında öğrenci kardeşlerimize, dereceye girmiş olan arkadaşlarımıza bir fırsat vermek istiyoruz. Onları bizim ihtiyaç duyduğumuz alanlarda bizim insan kaynaklarımız üzerinden kendileriyle temasa geçip işe alma sürecine dahil edeceğiz. Bu sürecin sonunda iş fırsatı vermek istiyoruz. Bu kapsamda da aslında üniversiteyle ROKETSAN arasında da en azından öğrenci kardeşlerimiz için bir fırsat yaratmak istiyoruz. İnşallah burada öğrenci kardeşlerimiz bu süreç içerisinde başarılı sonuçlar alırlar ve bizim çalışma arkadaşlarımız olarak aramıza dahil olurlar. Biz onların başarılı olduklarını inşallah aramızda görmekten çok mutlu oluruz" diye konuştu.

Gençlere üretmekten ve çalışmaktan vazgeçmemeleri ve Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olduğunu vurgulayan İkinci, şunları söyledi:

"Hayatları boyunca aslında çalışma konusunda ve üretmek konusundaki azimlerini, motivasyonlarını kesinlikle yitirmemeleri. Çünkü Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Türkiye'nin en büyük varlığı aslında burada bizi dinleyen genç kardeşlerimiz gibi yetiştirmiş olduğu kabiliyetli öğrenciler, mezunlar, mühendis adayları, idari konulardaki adaylar ve diğer bilimsel alanlarda yetiştirmiş olduğu öğrencilerin başarısı. Ülkemizin şu anda buna çok ihtiyacı var. Bu kalkınma doğrultusunda, milli teknoloji hamlesi doğrultusunda her birinin ülkemize katacağı çok önemli değerleri olduğuna inanıyorum. Bundan sonraki yaşamları boyunca da profesyonel kariyerleri boyunca da hepsine yürekten başarılar diliyorum. Ülkemizin kalkınmasına, refahına, gelişmesine çok büyük katkılarda bulunurlar. Bizler de biraz önce söylediğim gibi bu öğrenci kardeşlerimize vereceğimiz fırsatla inşallah onların da değerlendireceği, onların da kendi kabiliyetlerini gösterecekleri bir alan açmak istiyoruz. Şu anda savunma sektöründeki büyük firmalarımıza gerçekten yeni mezunlar arasında çok büyük teveccüh var. Binlerce kardeşimiz aslında başvuru yapıyor. Burada bizim üniversitemize buradaki mezun olmuş, derece girmiş olan mühendislik alanında çalışan arkadaşlarımıza aslında doğrudan bir fırsat sunma şeklinde olacak. Bu fırsatı değerlendiren arkadaşlarımız da aslında bizimle çalışma arkadaşı olma hakkını kazanacaklar."

'BU MÜJDE TÜM DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR'

BAİBÜ Rektörü ve ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ise Murat İkinci'nin açıkladığı imkanın yalnızca mühendislik öğrencileriyle sınırlı olmadığını belirterek, "Ülkemizin gururu, milli savunmamızın göz bebeği ROKETSAN'ın değerli Genel Müdürü Murat İkinci'nin az önce vermiş olduğu müjde son derece kıymetlidir. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; bu müjde sadece mühendislik fakültemizden mezun olan öğrencilerimizi değil Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve İletişim fakülteleri gibi sosyal ve temel bilimler mezunlarımız için de geçerlidir. Ülkemizin milli teknoloji hamlesi sadece teknik kadrolarla değil iletişimi, yönetimi, eğitimi ve temel bilimleri güçlü geleceğin liderleriyle yükselecektir. Bizler, üniversite yönetimi olarak dereceye giren tüm mezunlarımızın listesini ROKETSAN yönetimine ileteceğiz. Bu büyük imkan doğrultusunda hepinize gönülden bol şanslar diliyorum. ROKETSAN gibi ülkemizin stratejik gücünü sırtlayan kurumların sizin gibi dinamik, eğitimli ve azimli genç beyinlere ihtiyacı var. Bugün elinizde tuttuğunuz bu diplomalar, sadece birer başarı belgesi değil; yarın bu ülkenin bilimde, teknolojide, sanatta ve yönetimde yazacağı yeni destanların anahtarıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fakültelerinde dereceye giren öğrencilere diplomaları ve ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: DHA

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