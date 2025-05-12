ROKETSAN, FEINDEF 2025'te Savunma Sistemlerini Tanıtıyor - Son Dakika
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ROKETSAN, FEINDEF 2025'te Savunma Sistemlerini Tanıtıyor

ROKETSAN, FEINDEF 2025\'te Savunma Sistemlerini Tanıtıyor

ROKETSAN, İspanya'daki FEINDEF 2025 fuarında yeni nesil savunma sistemlerini sergiliyor.

12.05.2025 16:44
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ROKETSAN, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Savunma ve Güvenlik Fuarı FEINDEF 2025'te savunma sistemlerini tanıtıyor.

ROKETSAN açıklamasına göre, 65'ten fazla ülkeden 500'ün üzerinde katılımcının yer aldığı FEINDEF, İspanya'nın başkenti Madrid'de kapılarını açtı.

14 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, yeni nesil füze, roket ve mühimmat teknolojileriyle dünyanın en büyük 100 savunma sanayi firmasından biri olan ROKETSAN da savunma sistemlerini sergiliyor.

FEINDEF, kamu ve özel sektör temsilcilerini, araştırmacıları ve girişimcileri bir araya getirerek katılımcılara teknolojik ve ticari iş birlikleri geliştirme ve Avrupa Birliği projelerine dahil olma imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Türk bayrağını dört kıtada dalgalandıran bir firma olarak uluslararası fuarlara katılmaya ve son teknolojiye sahip savunma sistemlerini sergilemeye devam ettiklerini belirtti.

İkinci, İspanya'da gerçekleştirilen FEINDEF fuarının hem Türk savunma sanayisi hem de ROKETSAN için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Son dönemde savunma ve güvenlik mimarisini güçlendirme yolunda önemli adımlar atan Avrupa ülkelerine, sahada başarısını kanıtlamış, performansıyla rakiplerinden öne çıkan ürünlerimizi sunuyoruz. SİHA mühimmatlarından tanksavar füzelerine, seyir füzelerinden hava savunma füzelerine kadar geniş bir yelpazede sistemlerimizle katıldığımız FEINDEF'ten yeni iş birliklerine kapı aralayarak dönmeyi hedefliyoruz."

ROKETSAN, FEINDEF 2025'te SİHA mühimmatı olarak mini akıllı mühimmat ürün ailesini ve İHA-230 havadan karaya balistik süpersonik füzesini, tanksavar sistemlerinden CİRİT lazer güdümlü füzesini, KARAOK kısa menzilli tanksavar silahını, L-OMTAS lazer güdümlü orta menzilli tanksavar silah sistemini ve LUMTAS-GM uzun menzilli tanksavar füze sistemini, seyir füzelerinden ATMACA gemisavar füzesi, hava savunma sistemlerinden ise SUNGUR hava savunma füzesini ve Milli Dikey Atım Lançer Sistemi'ni (MİDLAS) sergiliyor.

Bunların yanı sıra LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı ve lazer güdümlü mini füze sistemi METE de ROKETSAN standında sergilenen sistemler arasında yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ROKETSAN, FEINDEF 2025'te Savunma Sistemlerini Tanıtıyor - Son Dakika

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