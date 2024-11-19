Roketsan IDEAS 2024'te Yeni Sistemlerini Sergiliyor - Son Dakika
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Roketsan IDEAS 2024'te Yeni Sistemlerini Sergiliyor

Roketsan IDEAS 2024\'te Yeni Sistemlerini Sergiliyor

Roketsan, Karachi'deki IDEAS 2024'te son teknoloji roket ve füze sistemlerini tanıtıyor.

19.11.2024 13:46
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Roket ve füze sistemleri geliştiren Roketsan, Pakistan'ın Karaçi şehrinde düzenlenen IDEAS Uluslararası Savunma Fuarı ve Semineri'nde son teknolojiye sahip sistemlerini sergiliyor.

Roketsan'dan yapılan açıklamaya göre, Asya'nın en büyük savunma sanayisi organizasyonlarından biri olan IDEAS, bu yıl 12. kez düzenleniyor.

Bugün başlayan ve 22 Kasım'a kadar sürecek etkinlikte Roketsan, bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılayacak son teknolojiye sahip sistemleriyle yer alıyor.

Roketsan, IDEAS 2024'te mini akıllı mühimmat ailesinden MAM-C, MAM-L, MAM-T'nin yanı sıra havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230, TEBER güdüm kiti, kısa menzilli tanksavar silahı KARAOK, L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füze sistemi, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi, ÇAKIR seyir füzesi, SUNGUR hava savunma füze sistemi, LEVENT yakın hava savunma sistemi, LEVENT füzesi ve MİDLAS milli dikey atım lançer sistemini katılımcıların beğenisine sunuyor.

"Bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, IDEAS fuarının, Türkiye'nin bölgedeki en önemli savunma ve havacılık sanayisi ortaklarından biri olan Pakistan ile ilişkilerin daha da sağlamlaştırılması ve artırılması açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

36 yıllık roket ve füze teknolojileri deneyimleri ve performans açısından rakiplerinden öne çıkan ürünleriyle bölge ülkelerinin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamaya hazır olduklarını vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

"IDEAS fuarına dünyaya nam salmış SİHA mühimmatlarımız, tanksavar sistemlerimiz ve son teknolojiyle donatılmış füzelerimiz ile güçlü bir katılım sağlıyoruz. IDEAS ile Türkiye'nin bölgedeki en büyük ortaklarından biri olan Pakistan ile bugüne kadar kurduğumuz güçlü işbirliğini bir adım daha ileri taşımayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinden katılımcıların ve askeri delegasyonların ziyaret ettiği IDEAS fuarında yapacağımız görüşmelerin olumlu sonuçlarını çok yakında göreceğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Roketsan IDEAS 2024'te Yeni Sistemlerini Sergiliyor - Son Dakika

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