Roketsan IDEF 2025\'te Stratejik Anlaşmalar İmzaladı

Roketsan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 kapsamında, hem yerli hem de yabancı savunma sanayisi aktörleriyle yeni stratejik işbirliklerine imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

Fuarda yenilikçi ürünleri ve sahada başarısı kanıtlanmış sistemleriyle büyük ilgi toplayan Roketsan, etkinliğin en dikkati çeken firmalarından biri oldu.

Şirket, fuarın ilk iki gününde düzenlenen imza törenlerinde, ürün teslimatları ve yeni projeleri kapsayan kritik anlaşmaları hayata geçirdi.

Azerbaycan ile topçu sistemleri işbirliği

Roketsan, Azerbaycan ile savunma alanındaki stratejik ortaklığını bir adım ileri taşıyarak, topçu sistemleri alanında yeni bir işbirliği protokolüne imza attı.

22 Temmuz'da hayata geçirilen "Topçu Sistemleri İş Birliği Protokolü"ne, Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakan Yardımcısı Agil Gurbanov ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit imza attı.

GÖKBORA Projesi'nde Tarihi Anlaşma

IDEF 2025'te tanıtımı yapılan GÖKBORA Görüş Menzili Ötesi Havadan Havaya Füze projesine ilişkin geliştirme sözleşmesi de bugün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında imzalandı.

Sözleşmeye, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ve Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci imza attı.

İnsanlı ve insansız savaş uçaklarıyla kullanılacak olan GÖKBORA'nın, 100 deniz milinin üzerindeki menzili ve üstün güdüm kabiliyeti ile hava kuvvetlerinin yeni vurucu gücü olması planlanıyor.

Proje kapsamında ayrıca RF arayıcı başlık ve füze üzeri veri bağı alt sistemlerinin geliştirilmesi için Roketsan ile ASELSAN arasında da bir sözleşme imzalandı.

SSB ile iki stratejik sözleşme

Roketsan ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında ayrıca iki önemli anlaşma daha imzalandı.

İki kurum arasında Karma Roket/Füze Sistemi Projesi Sözleşmesi ve TRLG-122 Füze Sistemi Tedariki İşbirliği Protokolüne imza atıldı.

Bu sözleşmeler, Türkiye'nin savunma kabiliyetlerini ileri taşıyacak kritik sistemlerin geliştirilmesini ve tedarikini hedefliyor.

MKE ile yakıt çubuğu anlaşması

Roketsan ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) de çeşitli projelerde kullanılmak üzere yakıt çubuğu teminine ilişkin bir sözleşmeye imza attı. Anlaşma, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve MKE Genel Müdürü İlhami Keleş tarafından imzalandı.

Teknopark İstanbul ile girişimcilik odaklı işbirliği

Roketsan, savunma ve teknoloji alanındaki yeni girişimlerin desteklenmesi amacıyla da Teknopark İstanbul ile yeni bir protokole imza attı. "Kuluçka Merkezi Odaklı Kurumsal İş Birliği Protokolü", Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol tarafından imzalandı.

Bu işbirliği ile yenilikçi fikirlerin ticarileştirilmesi, girişimlerin desteklenmesi ve savunma ekosistemine kazandırılması amaçlanıyor.