Roma'daki Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Roma'daki Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Roma'da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak. Günün ajandasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027 bütçe bağlama töreni ile bazı bakanların İstanbul ve Mersin programları var.

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

(Roma)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında "Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı"na katılacak, Mersin Valiliği ile "Emekle Kazan İyilikle Büyü: Gönül Çarşısı Projesi"ni ziyaret edecek.

(Mersin/15.00/15.50/16.35)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mevlana İdris Kız Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Hatay/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'na katılacak.

(Erivan)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini ve ekim ayına ilişkin piyasa katılımcılar anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, 2025 yılı bölgesel hane halkı tüketim harcaması bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, zirve toplantılarının ikinci gününde bir araya gelecek.

(Brüksel/08.00)

2- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sinop Üniversitesi 2026-2027 Akademik Açılış Töreni ile ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği/Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Sinop/10.30/16.30)

2- İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, Anadolu Efes ise Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Kaunas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Karşıyaka-Glint Çayırova Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı YardımcısıNuman KurtulmuşParlamentoDiplomasiPolitikaİstanbulEkonomiBağlamaAS RomaMersinFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı Stadı yıkılan Vanspor, maçlarını oynamak istediği 2 şehri açıkladı
Semih Şentürk’ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia Semih Şentürk'ten İsmail Kartal hakkında ses getiren iddia
Fenerbahçe’de Asensio depremi Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar Fenerbahçe'de Asensio depremi! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Bartın’da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı Bartın'da yağmur suyuyla dolan mazgaldan fare çıktı, o anlar telefona yansıdı
İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul’da 5, Kocaeli’de 1 kişi kayıp İçişleri Bakanı Çiftçi: Sel felaketinde İstanbul'da 5, Kocaeli'de 1 kişi kayıp
Tümer Metin’den Fenerbahçe için olay kehanet Gerçekleşirse kıyamet kopar Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
00:33
Kahin misin be adam Oh’un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
Kahin misin be adam! Oh'un maç öncesi söyledikleri gerçekleşti
00:07
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atandı.
23:13
Bakan Kurum’dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
Bakan Kurum'dan 26 il için kritik uyarı: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın
22:50
Eşref Saral’a silahlı saldırı
Eşref Saral'a silahlı saldırı
22:32
Iheanacho varsa sorun yok Türk futbol tarihine geçti
Iheanacho varsa sorun yok! Türk futbol tarihine geçti
21:53
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 00:39:59. #7.12#
SON DAKİKA: Roma'daki Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei