Roma'daki Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na TBMM Başkanı Kurtulmuş katılacak

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Parlamento Başkanları Konferansı'na katılacak.

(Roma)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Bağlama Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında "Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı"na katılacak, Mersin Valiliği ile "Emekle Kazan İyilikle Büyü: Gönül Çarşısı Projesi"ni ziyaret edecek.

(Mersin/15.00/15.50/16.35)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı Ayazağa'da incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/11.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aydoğan Öztiryaki TİM SANDER Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Mevlana İdris Kız Öğrenci Yurdu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Hatay/14.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı'na katılacak.

(Erivan)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksini ve ekim ayına ilişkin piyasa katılımcılar anketini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini, 2025 yılı bölgesel hane halkı tüketim harcaması bültenini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği ülkelerinin liderleri, zirve toplantılarının ikinci gününde bir araya gelecek.

(Brüksel/08.00)

2- Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarının ardından bölgedeki gelişmeler ve saldırıların uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Ankara/İstanbul)

3-? ABD-İran gerilimi ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

4- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Sinop Üniversitesi 2026-2027 Akademik Açılış Töreni ile ÜNİ-DOKAP Üniversiteler Birliği/Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği Toplantısı'na katılacak.

(Sinop/10.30/16.30)

2- İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak ve su baskınlarına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 8. haftası, Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(Çorum/20.00)

2- Basketbol Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak, Anadolu Efes ise Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Kaunas/20.00)

3- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, Karşıyaka-Glint Çayırova Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00)

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