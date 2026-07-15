Romanlar FETÖ\'nün darbe girişimine karşı direnişin gururunu yaşıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine destek vermek amacıyla zırhlı araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan askeri birliklerin önünü kesen Roman vatandaşlar, o karanlık gecede verdikleri mücadelenin gururunu yaşıyor.

Darbe girişimini haber alır almaz milli iradeye sahip çıkmak için sokağa çıkan ve çoğunluğunu Romanların oluşturduğu vatandaşlar, FETÖ'nün darbe girişimi kapsamında tutuklanarak TSK'dan ihraç edilen eski yarbay Latif Çiçek komutasındaki askeri araçların ilerleyişine engel olmuştu.

Vatandaşlar, askeri konvoyun önüne motosikletlerini, araçlarını ve patates çuvallarını indirip siper ederek darbecilere geçit vermemiş, Çiçek'in, "Askerin silahı var, herkes açılsın" şeklindeki tehditlerine rağmen birliklerin İstanbul'a ulaşmasını engellemişti.

Roman vatandaşların 15 Temmuz'da verdiği mücadele hafızalarında ilk günkü tazeliğiyle korunuyor.

"Devletimiz ve milletimiz adına meydanlarda dik durduk"

Biz Bize Yeteriz Derneği Başkanı Emin Sanpur, AA muhabirine, 15 Temmuz gecesindeki direnişi dün yaşanmış gibi hatırladıklarını belirtti.

Rutin bir akşamda televizyondan gelişmeleri takip ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısını duyduklarını ve hemen harekete geçtiklerini ifade eden Sanpur, o gece çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden tankların önüne bedenleriyle barikat kurduklarını dile getirdi.

Roman vatandaşların o gece büyük bir birlik ve beraberlik örneği sergilediğini vurgulayan Sanpur, "Çoluk çocuk, eş dost bir araya geldik. Devletimiz ve milletimiz adına meydanlarda dik durduk. Devletimizin, milletimizin yanında olduğumuzu sesimiz çıktıkça haykırdık. Gecenin ilerleyen saatlerinde tank seslerini duyduğumuzda ise hiç tereddüt etmeden harekete geçtik." dedi.

O gece akıllarına sadece vatan, devlet, ezan, bayrak ve Kur'an geldiğini belirten Sanpur, Romanların devletine, milletine, bayrağına ve dinine sonuna kadar bağlı olduğunu kaydetti.

"Demokrasi ve mücadele bayramı"

15 Temmuz'u "kara gece"den ziyade "demokrasi ve mücadele bayramı" olarak anımsadıklarını belirten Sanpur, "O gece nöbetçi yarbayın oradaki uzman çavuşa 'vur emri' verdiğini duyduğumuz halde bile bir adım dahi geri atmadık. Vatanımız, bayrağımız ve dinimiz için dimdik ayakta durduk." diye konuştu.

"Kısa sürede toplandık"

Soner Orgun da 15 Temmuz gecesini asla unutmayacağını ve unutturmayacağını belirtti.

Darbecilere karşı verilen mücadelenin hafızalardaki tazeliğini koruduğunu anlatan Orgun, "15-20 dakika içerisinde 1000 ile 1500 kişi toplandık. Kimi arkadaşım bisikletiyle, motoruyla, patates kamyonlarıyla gelmişti. Bir otomobile 11 kişi bindiğimizi biliyorum. Kalabalık bir grupla tankların önünü kestik." diye konuştu.

Komutanın tehditlerine karşı geri adım atmadıklarını ifade eden Orgun, her şeye rağmen dimdik ayakta kaldıklarını kaydetti.

10 yıl önce verilen mücadeleyi hiçbir zaman unutmadıklarını dile getiren Orgun, "Ben evden çıkarken abdestimi aldım, eşim ve kızım yatıyordu, Allah'ım şahittir kızımı ve eşimi öperek, ben şehit olma gayesiyle çıktım. Eminim ki diğer arkadaşlarım da aynı duyguyla çıktı. Bir gram korku duymadan çıktım." ifadelerini kullandı.

"Bizler o gece canımızı ortaya koyduk, canımızı"

Ömer Bayraktar da 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen o karanlık geceyi unutmadıklarını kaydetti.

O geceyi hatırladığında tüylerinin diken diken olduğunu ifade eden Bayraktar, "O darbe gecesini düşündüğümüzde halen vatanımıza, milletimize ve bayrağımıza ne kadar sadık kaldığımızı Roman milleti olarak ispatladık. 7'den 70'e annelerimiz, babalarımız, çocuklarımız hepimiz tankların önüne yatmaya çalıştık. Askerlere karşı siper olmaya çalıştık. Neyimiz varsa o gece dökmeye çalıştık. Her şey vatanımız, milletimiz içindi. Bizler o gece canımızı ortaya koyduk." dedi.