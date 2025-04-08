Romanlar Günü'nde Temsil Talepleri - Son Dakika
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Romanlar Günü'nde Temsil Talepleri

Abdullah Cıstır, Romanların temsili için yerel yönetimlerde pozitif ayrımcılık talep etti.

08.04.2025 11:00
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(İZMİR) - İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, "Demografik yapımızın temsiliyeti için yerel yönetimlerde, TBMM'de kontenjan uygulamaları ile temsiliyeti her kademede talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Cıstır, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Roman kültürünü konuşmaya, tanıtmaya ve sorunları konuşmaya çalıştıklarını, sorunlarla birlikte çözümleri de söylemeye başladıklarını belirtti.

İktidara ve ana muhalefete strateji eylem planları yapılmasını sağlamanın en büyük kazanımları olduğunu ifade eden Cıstır, taleplerinin otoriteyi harekete geçirmeye başladığını vurguladı.

"Yoksulluk her kesimde yaşanıyor, Roman mahallelerinde daha fazla..."

Buna rağmen, uygulanabilir sosyal politikaların eksik olduğunu belirten Cıstır, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız ayrımcılık başta olmak üzere eğitim, sağlık, barınma, istihdam gibi artarak devam eden sorunlarımıza 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısı ile bir kez daha dikkat çekmek isteriz. Yoksulluk her kesimde yaşanıyor, Roman mahallelerinde daha fazla... İstihdam sorunu her kesimde var, Romanlarda daha fazla... barınma Sorunu her kesimde var, Romanlarda daha fazla... Sağlık sorunu her kesimde yaşanıyor, Romanlarda daha fazla... Ayrımcılık birçok kesimde yaşanıyor, Romanlarda daha fazla...

"Karar alma süreçlerine ortak olmak istiyoruz"

Bu fazla dediğimiz tüm sorunların giderilmesi için pozitif ayrımcılık temelinde olumlu sosyal politikaların uygulanabilir hale getirilmesi ve bunun için daha fazla bütçe ayrılmasını talep ediyoruz. Yerindelik ilkesi ile yerelden ve yerinden yaklaşımların daha görünür, daha bilinir olmasını talep ediyoruz. İstihdamın eğitimle, eğitimin barınma ile girift ilişkisine dikkat çekerek, çoklu yaklaşımın eşgüdümlü ve algıda bütünlük oluşmasının sağlanmasını talep ediyoruz. Karar alma süreçlerine ortak olmak istiyoruz. Sektör temelli, alan temelli, kalkınma temelli yaklaşımlar bekliyoruz.

Toplumu daha yukarı çekmek için sosyal statünün çeşitli alanlarda olgunlaşması ve görünür hale getirilmesini talep ediyoruz. Demografik yapımızın temsiliyeti için yerel yönetimlerde, TBMM de kontenjan uygulamaları ile temsiliyeti her kademede talep ediyoruz. Toplumumuzun refahının artması için eşit ve eşdeğer yaklaşımlar bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Yoksulluk, Politika, Güncel, Yaşam, Dünya, İzmir, Son Dakika

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