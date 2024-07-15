Romanya'da 15 Temmuz Anma Etkinliği Düzenlendi

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Romanya'nın başkenti Bükreş'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinliğe, büyükelçilik ve bağlı kuruluşların mensupları ile Romanya'daki Türk sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve soydaş temsilcileri katıldı.

Etkinlik kapsamında, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesinde çektiği karelerden oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Büyükelçi Altan, törende, 8 yıl önce bugün yaşanan karanlık ve menfur darbe girişiminin büyük Türk milletinin ferasetiyle sonuçsuz bırakıldığını vurgulayarak "Kanlı darbe girişimi, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) maskesini düşürmüş; eğitim faaliyetleri, hayır işleri ve sözde kültür etkinlikleri adı altında yürütülen yıkıcı ve karanlık yapı ortaya çıkmıştır." dedi.

Altan, bugüne kadar FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen sonlandırıldığının, bunların bir kısmının da Türkiye Maarif Vakfına devredildiğinin altını çizerek, "Bu sürecin Romanya'da da vuku bulmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.