Romanya'da Geçici Başbakan Atandı - Son Dakika
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Romanya'da Geçici Başbakan Atandı

Başbakan Ciolacu'nun istifası sonrası İçişleri Bakanı Predoiu geçici başbakan olarak atandı.

06.05.2025 14:14
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Romanya'da Başbakan Marcel Ciolacu'nun istifasının ardından yerine geçici olarak Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Catalin Predoiu getirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, geçici Cumhurbaşkanı Ilie Bolojan, Ciolacu'nun dünkü istifa kararının ardından geçici başbakanlık görevine Predoiu'yu atadı.

Romanya yasalarına göre, geçici başbakan yeni bir hükümet kurulana kadar 45 gün görev yapabilir.

Bu arada, Ciolacu'nun mensubu olduğu Sosyal Demokrat Partisi (PSD) Ulusal Siyasi Konseyi, pazar günü yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunun ardından toplanarak partinin iktidardaki koalisyondan ayrılmasına ve Ciolacu'nun görevinden istifa etmesine karar verildiğini bildirmişti.

PSD ayrıca, seçimin ikinci turunda hiçbir adayı desteklememe kararı aldığını da belirtmişti.

Ciolacu, iktidar koalisyonunun adayı Crin Antonescu'nun pazar günkü seçimlerde istenilen başarıyı elde edememesinin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.

İkinci tur 18 Mayıs'ta

Romanya'da yenilenen cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu, aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) lideri George Simion önde tamamlamıştı.

İlk turda yüzde 41'le ilk sırayı alan Simion ve yüzde 21'le ikinci sıraya yerleşen bağımsız aday Nicuşor Dan'ın 18 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda yarışacağı kesinleşmişti.

İktidar koalisyonunun ortak adayı Antonescu ise özellikle yurt dışında kullanılan oylar nedeniyle geriye düşerek yüzde 20 ile üçüncü sırada yer almıştı.

İlk tur iptal edilmişti

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 ile ikinci sırayı almıştı.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

İptal kararına itiraz eden Georgescu, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi'nden başvurmuş, iki mahkeme de cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Georgescu'nun yenilenen ilk turda adaylığı ise reddedilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Geçici Başbakan Atandı - Son Dakika

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