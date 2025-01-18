Romanya'da Seçim İptali Protesto Edildi

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Romanya'daki cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur iptalinin Yüksek Mahkeme tarafından onanması üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlendi.

Aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakının (AUR) çağrısı üzerine halk başta başkent Bükreş olmak üzere ülkedeki büyük kentlerde toplandı.

Ulusal basın, kalabalığın, iptal edilen ilk tur sonuçlarına göre en yüksek oyu alan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesine yönelik itirazının Yüksek Mahkeme tarafından da reddedilmesine tepki göstermek için toplandığını belirtti.

Başkent sokaklarında toplananlar ellerinde "Cumhurbaşkanı Georgescu", "İkinci turu istiyoruz", "Serbest seçim istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Yeni cumhurbaşkanı seçimi 4 Mayıs'ta

Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunu iptal etmişti.

Georgescu iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi ardından Romanya Yüksek Mahkemesi cumhurbaşkanı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Romanya'da "Batı yanlısı" iktidar koalisyonu ise yeni seçimin 4 Mayıs'ta yapılacağını açıklamıştı.

Sağcı partiler de Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in görevden uzaklaştırılması için imza topladıklarını belirtmişti.